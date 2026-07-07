Обвинувачений запропонував правоохоронцяим 250 доларів

Ужгородський міськрайонний суд визнав лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги Холмківської сільської ради Миколу Бойчука винним у пропозиції хабаря правоохоронцеві та призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку, який винесли 26 червня, інцидент стався близько 17:20 18 березня 2025 року на вул. Станційній у селі Холмок. Обвинувачений на Škoda Octavia А5, не впоравшись з керуванням, з’їхав у кювет.

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Патрульні, які приїхали на місце ДТП, виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння – Alkotest Drager показав майже 2 проміле алкоголю. Коли поліцейський почав складати протокол, обвинувачений підійшов до автомобіля правоохоронців, тримаючи в руці 250 доларів. Гроші обвинувачений поклав у книгу, яка лежала на передньому пасажирському сидінні.

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Під час судового засідання Микола Бойчук визнав свою вину, підтвердив, що того дня сів за кермо напідпитку і попросив суворо його не карати. Суд також врахував позитивну характеристику лікаря і те, що він раніше не був судимий.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Придачук визнав Миколу Бойчука винним у пропозиції хабаря працівнику поліції та призначив йому 17 тис. грн штрафу. Вирок можуть оскаржити в апеляції.