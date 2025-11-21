За документ із вигаданою хворобою медик взяв 3 тис. доларів

Мешканець Виноградова разом з інфекціоністом поліклінічного відділення районної лікарні налагодили схему незаконного зняття з військового обліку чоловіків на підставі вигаданих захворювань. Підозрюваних затримали під час отримання від ухилянта 3 тис. доларів.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 21 листопада, схему організував 31-річний виноградівець. Він шукав клієнтів, проводив інструктаж, як поводитися під час проходження медкомісії та допомагав їм виїжджати з країни. Водночас його спільник – лікар-інфекціоніст організовував виготовлення підроблених медичних документів про тяжкі та невиліковні хвороби.

«Правоохоронці задокументували кілька фактів передачі грошей зловмисникам. Загальна сума, яку лікар отримав від пацієнта, склала 3 тис. доларів. Ще 5 тис. доларів із 7 тис., передбачених за послугу, отримав організатор схеми», – розповіли у прокуратурі.

Медика викрили в робочому кабінеті відразу після отримання хабаря. Його спільника затримали неподалік районної лікарні.

Виноградівцю інкриміновано організацію незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України, вчинену за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає до 9 років ув’язнення. Лікар-інфекціоніст обвинувачується в службовому підроблені та хабарництві. (ч. 1 ст. 366 , ч. 1 ст. 368 КК України). Йому загрожує до 4 років тюрми. Справу розглядатиме Виноградівський районний суд.