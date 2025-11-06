Чоловік сам повідомив поліції, що вбив свою 10-річну доньку

Закарпатський апеляційний суд залишив у силі вирок 38-річному вітчиму, який до смерті побив 10-річну пасербицю. Чоловіка засудили до довічного позбавлення волі. Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, у четвер, 6 листопада.

Закарпатський апеляційний суд підтвердив вирок 38-річному чоловікові, який у селі Паладь-Комарівці у 2021 році до смерті побив 10-річну пасербицю Майю. Чоловіку присудили довічне увʼязнення. Вітчим був п’яний і почав бити дитину руками, ногами та дерев’яною ніжкою від столу. За даними експертів, він завдав дівчинці понад 75 ударів. Постраждала і п’ятирічна сестра Майї – на її тілі виявили щонайменше 12 ударів.

Мати дівчинки знала про побиття, проте вона не викликала швидку і не допомогла дітям. Вітчим і мати пішли спати, а менша дівчинка розповіла, що всю ніч лежала поруч із Майєю. Вранці вона зрозуміла, що сестра вже не дихає.

Чоловіка затримали одразу після трагедії. Він перебував під вартою і не мав права на заставу. Суд визнав його винним в умисному вбивстві дитини з особливою жорстокістю та призначив довічне ув’язнення.

Окремо суд розглядає справу матері. Вона була вдома під час побиття і не втрутилася. Її звинувачують у тому, що залишила дитину в небезпеці, що призвело до смерті.

Молодша сестра зараз живе з рідним батьком і проходить психологічну реабілітацію.

Керівник обласної прокуратури зазначив у суді: « Дитину зрадили ті, хто мав би бути її опорою. Це не просто вирок одному чоловікові. Це вирок байдужості, яка забирає життя».​​​​​​​