Внаслідок ДТП у лікарні опинилися двоє водіїв та двоє пасажирів

У Мукачівському районі внаслідок ДТП за участі п'яного водія постраждало четверо осіб. За інформацією поліції, ДТП сталася у селі Кленовець, коли нетверезий водій Hyundai виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Volkswagen.

Як зазначається у повідомленні поліції Закарпаття від 11 червня, 42-річний водій автомобіля Hyundai Elantra рухався у напрямку села Верхня Визниця, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з Volkswagen Vento, за кермом якого перебував 40-річний житель Сваляви. Внаслідок удару Volkswagen відкинуло на узбіччя, де авто зіткнулося із припаркованим мікроавтобусом.

Внаслідок ДТП травми отримали четверо людей – двоє водіїв та двоє пасажирів опинилися у лікарні. Водій Hyundai керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. «У нього зафіксовано 2,05 проміле алкоголю в крові», – уточнили у поліції.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (керування авто у стані сп'яніння), винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі. Автомобілі вилучили та помістили на спецмайданчик. Поліція ще встановлює усі обставини аварії.