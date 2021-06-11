Водій Volkswagen Golf спричинив велику аварію у Львові і втік

Уночі на п’ятницю, 11 червня, на вул. Липинського у Львові водій Volkswagen Golf виїхав на зустрічну смугу та спричинив ДТП з Volkswagen Passat, а потім втік з місця події, залишивши свій розбитий автомобіль. В аварії постраждали двоє людей.

У поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько опівночі на вул. Липинського. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat, яким керував 48-річний мешканець Львівського району. Від удару автомобілі отримали серйозні пошкодження, Volkswagen Golf перекинувся на дах, а його водій з місця події втік. На момент прибуття слідчих його на місці події не виявилося. Його зараз розшукують.

Винуватець нічної аварії на вул. Липинського втік з місця ДТП

За даними очевидців, водій Volkswagen Golf був у стані сильного сп'яніння. Одразу після ДТП він танцював на своєму перевернутому автомобілі та показував нецензурні жести.

У ДТП постраждали водій Volkswagen Passat та його пасажир – львів’янин віком 27 років. Їх з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.

У Львівському обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф ZAXID.NET розповіли, що 48-річного водія госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою, ранами обличчя, травмою живота та переломом ноги. Попередньо відомо, що його стан важкий. У 27-річного пасажира – закрита черепно-мозкова травма та забої.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.