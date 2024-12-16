Втекти до Угорщини намагалися жителі Херсонщини, Житомирщини, Київщини, Закарпаття і Львівщини

Правоохоронці затримали 63-річного мешканця села Шаланки Берегівського району, який віз до угорського кордону 8 ухилянтів, заховавши їх у мікроавтобусі з овочами. Переправника разом зі спільником арештували, їм загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 15 грудня, Mercedes Sprinter зупинили на контрольному пості у селі Вилок. Під час огляду мікроавтобуса прикордонний наряд помітив, що автомобіль обладнаний додатковою стінкою.

«За стінкою помістилися вісім чоловіків: один житель Херсонщини, один житель Житомирщини та по двоє жителів Київщини, Закарпаття і Львівщини. Усі восьмеро планували у подальшому поза пунктами пропуску відвідати Угорщину», – розповіли в ДПСУ.

За інформацією поліції Закарпатської області, за кермом мікроавтобуса був 63-річний житель села Шаланки Берегівського району. Він мав довезти до лінії кордону з Угорщиною ухилянтів, яких його спільник – 45-річний односелець перед цим поселив у себе вдома.

«За оперативними даними кожному з військовозобов’язаних такі послуги коштували від 8 до 10 тисяч доларів. Поліція провела обшуки за місцем проживання обох зловмисників. 63 та 45-річних підозрюваних слідчі затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання», – інформують правоохоронці.

За незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів, закарпатцям загрожує до 9 років ув’язнення.