В останню добу на Закарпатті виявили всього вісім випадків коронавірусу

У Закарпатській області майже вдвічі скоротили кількість медичних закладів, які приймають хворих на Covid-19: із 17 лікарень із ковідними відділеннями залишиться лише дев'ять. Про це у коментарі ZAXID.NET у понеділок, 7 червня, повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

За його словами, кількість хворих на COVID-19 в області суттєво знизилась, тому МОЗ зменшує кількість медзакладів, в яких залишаються ковід-відділенням.

«Згідно з розрахунком, повинен залишатися один заклад на 300 тисяч населення. У нас мали лишитись усього чотири лікарні, куди у разі потреби доставлять хворих з Covid-19. Однак, зважаючи на особливість Закарпаття, а це – гірська місцевість, віддаленість населених пунктів, міністр охорони здоров’я вніс зміни і наразі затвердив нам дев'ять закладів», – прокоментував Мирослав Білецький.

Йдеться про Закарпатську обласну інфекційну лікарню, Центр легеневих хвороб (обидва медзаклади розташовані в Ужгороді), Мукачівську, Виноградівську, Тячівську, Рахівську, Міжгірську та Хустську райлікарні, а також про обласну дитячу лікарню у Мукачеві.

Окрім того, область просить залишити відділення для хворих на Covid-19 і в одному медзакладі у Берегові. Наразі очікують погодження від МОЗ.

Зазначимо, Закарпатська область є однією з шести, в якій планують послабити карантинні обмеження, оскільки коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу, а також рівень захворюваності на 100 тисяч населення у ній відповідають «зеленому» рівню епідбезпеки. За останню добу на Закарпатті виявили всього вісім нових випадків захворювання на коронавірус (чотири із них – у дітей).