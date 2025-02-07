Злочинна група діяла у Хустському районі

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам злочинної групи у Хустському районі, які виготовляли військовозобов’язаним фіктивні довідки про інвалідність. Серед підозрюваних – голова військово-лікарської комісії, завідувач відділення та медики районної лікарні, а також адвокат і троє місцевихмешканців.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 7 лютого, спільники шукали охочих уникнути мобілізації, оформляли їх на стаціонарне лікування та видавали виписки про наявність низки захворювань.

«Такі сфабриковані документи ставали підставою для подальшого визнання таких “пацієнтів” непридатними до військової служби. Вони могли оформити групу інвалідності, знятися з військового обліку і виїхати за кордон під час війни», – зазначили у прокуратурі.

Двох підозрюваних затримали, усім співучасникам обрали запобіжні заходи. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, підробку документів та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.