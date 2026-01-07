Завдані державі збитки склали майже 1 млн грн

Правоохоронці оголосили підозри чотирьом учасникам злочинного угруповання, яке незаконно видобувало корисні копалини з річки Тиса. Підозрюваним загрожує до восьми років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі в середу, 7 січня, піщано-гравійну суміш упродовж 2021–2025 років добували у прибережній захисній смузі та в руслі Тиси неподалік дамби в місті Виноградів.

«Загальний обсяг незаконно видобутої сировини перевищив 2,1 тис. м³, а завдані державі збитки – майже 1 млн грн», – зазначили правоохоронці.

Яка компанія фігурує у справі?

На оприлюднених прокуратурою фото видно, що слідчі дії проводилися на території бази сипучих матеріалів «Спектр» на вул. Меліоративній, 3а у Виноградові. За даними Youcontrol, ТОВ «Спектр ЛТД» зареєстроване у 2020 році і належить підприємцю із Закарпаття Габріелу Гунцелізеру. Ухвалою Ужгородською міськрайонного суду на час розслідування майно компанії арештували.

Чотирьом учасникам групи оголосили підозри за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України (незаконний видобуток корисних копалин, вчинений організованою групою). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Підозрюваним обиратимуть запобіжні заходи.