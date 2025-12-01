Віктор Герич уклав угоду про визнання винуватості

Тячівський районний суд визнав місцевого мешканця Віктора Герича винним у незаконному видобутку корисних копалин організованою злочинною групою і призначив йому 1,5 року умовного терміну.

Вирок винесли 18 листопада. Йдеться про схему, яку організував депутат Тячівської районної ради від партії «Команда Андрія Балоги» Віталій Дьордяй. Упродовж 2024 року злочинна група незаконно видобула з річки Тересва у селі Бедевля майже 5,7 тис. кубометрів піску та гравію на 9,1 млн грн.

Віктор Герич був одним із двох водіїв вантажівок, які вивозили добуту з річки піщано-гравійну суміш на місце складування. Після продажу корисних копалин місцевому населенню, а також громадам – для ремонту доріг, обвинувачений разом з іншими учасниками схеми отримував частку заробітку, яку визначав Віталій Дьордяй.

Під час судового засідання Віктор Герич уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Віталій Чопик визнав його винним у незаконному видобутку корисних копалин і призначив 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 1,5 року умовного.

Розгляд справи організатора злочинної групи – депутата Тячівської райради Віталія Дьордяя триває. Суд дозволив йому брати участь у засіданнях в режимі відеоконференції.