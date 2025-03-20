Аварія сталася у жовтні 2024 року неподалік села Сокирниця у Хустському районі

Хустський районний суд визнав мешканця села Забереж Івана Бокоча винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння ДТП, в якій загинув 67-річний водій мотоцикла, закарпатцеві призначили 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Вирок винесли 7 березня. Йдеться про аварію, яка сталася у жовтні 2024 року неподалік села Сокирниця у Хустському районі. Іван Бокоч, керуючи KIA Sorento, на швидкості зіткнувся з мотоциклом Mustang. Від отриманих травм мотоцикліст – мешканець села Велятино – загинув на місці.

Під час судового засідання Іван Бокоч визнав свою вину. Суд також врахував, що обвинувачений активно сприяв розслідуванню, повністю відшкодував шкоду потерпілому, має інвалідність та утримує дружину та сина з інвалідностями.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Михайло Довжанин визнав Івана Бокоча винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і призначив йому 4 роки ув’язнення без позбавлення права керувати транспортними засобами. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.