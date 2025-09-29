Затриманим загрожує до 9 років ув’язнення

На Закарпатті правоохоронці викрили двох військовослужбовців ДПСУ, які за хабарі допомагали чоловікам незаконно перетинати кордон. Затриманим загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 29 вересня, схема діяла на ділянках підрозділу, в якому служать підозрювані. Вартість переправлення через українсько-словацький кордон коштувала ухилянтам по 3 тис. доларів.

«Військовослужбовці зобов’язалися надавати переправникам інформацію про маршрути руху прикордонних нарядів, розташування технічних засобів та інженерне облаштування держрубежу. Один з прикордонників мав також сприяти чоловікам в уникненні перевірки на контрольному посту під час пересування до кордону», – зазначили в ДПСУ.

Прикордонників затримали після отримання хабаря. Їм оголосили підозри за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України) і ч. 1 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовцем). Санкція статей передбачає до 9 років ув’язнення.