Богдана Пеняка затримали в одному з приватних будинків на території Великоберезнянщини

Прокурори спільно із оперативниками кримінальної поліції встановили місце перебування депутата Великоберезнянської громади, засудженого до 8 років позбавлення волі за розбійний напад і незаконне позбавлення волі п’ятьох громадян Таджикистану.

Йдеться про Богдана Пеняка, який у 2019 році разом із двома спільниками напав на групу іноземних туристів, серед яких були двоє малолітніх дітей. Нападники забрали від потерпілих близько 7 тис. доларів, мобільні телефони та інші особисті речі. Після цього замкнули всіх у підвалі приватного будинку та незаконно утримували протягом трьох днів.

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У лютому 2025 року Мукачівський міськрайонний суд визнав депутата винним та призначив йому 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілих і стягнув на їхню користь 332 тис. грн моральної шкоди. У грудні того ж року апеляційний суд залишив вирок без змін, після чого він набрав законної сили.

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«Проте засуджений почав переховуватися від правосуддя. Під час розшуку правоохоронці відпрацювали різні версії його місцезнаходження. У результаті чоловіка затримали в одному з приватних будинків на території Великоберезнянщини», – розповіли в середу, 8 липня, у Закарпатській обласній прокуратурі.

Богдана Пеняка доставили до Закарпатської установи виконання покарань №9, де він відбуватиме призначене судом покарання.