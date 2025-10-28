На затриманих склали адмінпротоколи, провіднику загрожує кримінальна відповідальність

Прикордонники Мукачівського загону затримали шістьох ухилянтів, яких до кордону з Румунією вів переправник із Закарпаття. За втечу в ЄС кожен з військовозобов’язаних заплатив від 4,5 до 12 тис. доларів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 28 жовтня, групу чоловіків, що йшли в бік Румунії, зафіксували прилади дистанційного моніторингу. Наблизившись до кордону, порушники розділились на дві групи.

«Чотирьох жителів Закарпатської, Харківської, Івано-Франківської та Вінницької областей прикордонний наряд відділення “Хижа” затримав за 100 метрів від кордону. Ще двох українців у супроводі провідника військовослужбовці відділення “Дюла” зупинили за 50 метрів від держрубежу», – зазначили в ДПСУ.

Як з’ясувалось, шестеро чоловіків, віком від 24 до 44 років, знайшли переправника з Закарпаття через спільних знайомих. Він поселив їх в будинку, а потім повів до кордону. Послуги незаконного перетину коштували ухилянтам від 4,5 тис. до 12 тис. доларів США.

На затриманих склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону України). Провіднику загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України).