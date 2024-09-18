Переправників разом з ухилянтом затримали біля села Паладь Комарівці Ужгородського району

Прикордонники Чопського загону разом з працівниками міграційної поліції затримали двох переправників з ухилянтом біля українсько-словацького кордону. Один з затриманих – 17 річний підліток, який прокладав маршрут і відстежував рух прикордонних нарядів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України 18 вересня, двоє мешканців Ужгородського району погодилися за 1000 євро перевести через кордон жителя Черкащини.

«Організатор схеми сконтактувався з черкасцем через соцмережі за запропонував послугу з переправлення. Він разом з пособником забрали чоловіка з Ужгорода власним транспортом, потім пересадили у таксі та доправили до прикордонного села Паладь Комарівці. Там, на місці, юнак мав розвідати обстановку та провести «клієнта» до кордону зі Словаччиною», – інформують в ДПСУ.

За незаконний перетин кордону мешканець Черкащини заплатив 1000 євро

Переправників разом з ухилянтом затримали і вилучили в них мобільні телефони, паспорти громадян України для виїзду за кордон і 1150 євро.

Військовозобов’язаного притягнуть до адмінвідповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону України, а переправникам загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.