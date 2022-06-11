У суботу, 11 червня, на Луганщині внаслідок обстрілів росіянами стався масштабний витік мастила і пожежа на заводі «Азот» у Сєвєродонецьку. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Територію заводу "Азот" обстрілюють дуже потужно, годинами, важким калібром. Там мастило витекло з радіаторів, десятки тонн, дуже потужна пожежа», – зазначив очільник ОВА.

За його словами, ворог не полишає спроб прорвати фронт у районі Попасної, тривають бої у Тошківці.

Через спеку обміліла річка Сіверський Донець, тож, на думку Гайдая, загарбники можуть спробувати переправитися і створити новий плацдарм у Білогорівці.

«Вже другий тиждень спекотна погода, сонце, нема дощів, і рівень води в річці впав достатньо серйозно, ми вже навіть бачимо ту техніку російську, яка затонула при намаганні переправитися в Білогорівці. Тобто метри на три або навіть трохи більше "опустилася" річка», – зауважив він.

До слова, 31 травня російські окупанти здійснили авіаудар по Сєвєродонецьку і влучили в цистерну з азотною кислотою на хімзаводі.