Діти організували автомийку при в’їзді у село Задвір’я, що у Золочівському районі

На Золочівщині діти мили машини, щоб зібрати гроші для українських захисників. Як повідомила Золочівська райдержадміністрація, лише за кілька днів юні волонтери зібрали 21,5 тис. грн.

Діти організували автомийку при в’їзді у село Задвір’я, що у Золочівському районі. Вони пропонують водіям авто, що проїжджають повз, помити фари. Таким чином юні волонтери збирають кошти для потреб ЗСУ. Лише за кілька днів роботи вдалося зібрати 21 тис. 580 грн та 2 долари.

З початку повномасштабного вторгнення Росії українські діти долучаються до волонтерського руху, вигадуючи цікаві способи зібрати гроші для військових. На Львівщині діти торгували розсадою, щоб купити квадрокоптер для ЗСУ, 8-річний львів'янин зібрав для ЗСУ понад 70 тис. грн, гастролюючи по області. Задля збору коштів діти готували лимонад, а також облаштовували патріотичні блокпости.