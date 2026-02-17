Володимира Маліцького списали зі служби після розголосу журналістів

Верховний суд відмовився відкрити касаційне провадження за скаргою співробітника Золочівського районного ТЦК і СП Богдана О., якого оштрафували за незаконну мобілізацію Володимира Маліцького. Він був є єдиним опікуном важкохворого батька, прикутого до ліжка і прийшов в ТЦК оновити дані про відстрочку, однак його мобілізували. Після розголосу Володимира Маліцького звільнили зі служби, а суд покарав Богдана О. штрафом у 34 тис. грн.

За матеріалами справи, у вересні 2025 року 44-річний Володимир Маліцький поштою отримав повістку та наступного дня прибув до Золочівського районного ТЦК і СП для поновлення відстрочки, оскільки він був єдиним опікуном прикутого до ліжка важкохворого батька. Тимчасовий очільник ТЦК Богдан О. заявив, що Володимир Маліцький перебуває у розшуку і підлягає призову на військову службу.

Через реорганізацію управління соціального захисту, яке з липня перейшло від Мінсоцполітики до Пенсійного фонду, Володимир Маліцький не зміг вчасно оформити довідку про отримання допомоги на догляд за людиною з першою групою інвалідності. Однак, Богдан О. знав, що батько призовника має першу групу інвалідності, оскільки той уже не вперше оновлював відстрочку, але все одно ухвалив рішення про його мобілізацію.

Після цього Володимира Маліцького забрали на полігон для проходження базової загальновійськової підготовки, а його 82-річний батько Йосип Маліцький залишився сам вдома. Почувши його крики, сусіди певний час доглядали за ним та господарством.

Після розголосу Володимира Маліцького відпустили з полігону, а згодом списали зі служби. На очільника РТЦК склали протокол ч. 2 ст. 172-14 КУпАП (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). У жовтні Золочівський районний суд оштрафував посадовця на 34 тис. грн.

Він намагався оскаржити цю постанову в апеляції та касації, однак на початку лютого Верховний Суд відмовив у відкритті провадження. Цю ухвалу оскаржити не можна.