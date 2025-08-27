Начальнику Сарненського надлісництва загрожує до 12 років тюрми за хабарництво

Правоохоронці викрили начальника Сарненського надлісництва державного підприємства «Ліси України» на отриманні понад 3 млн грн хабаря. За гроші посадовець обіцяв підприємцям не перешкоджати у вирубці лісу та сприяти у перемозі в тендерах. Про це повідомили 27 серпня пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, начальник Сарненського надлісництва вимагав хабар у представника комерційних структур, які уклали з держпідприємством договір із надання лісозаготівельних послуг. Так, посадовець встановив суму, яку вони мали сплатити упродовж 2025 року. У травні вона складала 40 грн за кожний кубометр зрубаної деревини, а у липні зросла до 60 грн.

Правоохоронці не розголошують імені затриманого, однак, згідно з інформацією видання «Рівне24», йдеться про Василя Шпаковського, який з січня 2024 року є директором філії «Сарненське лісове господарство», а до призначення на посаду працював головним інженером цього лісгоспу.

«Загальний розмір данини за три місяці роботи підрядника становив 3 млн грн. За ці гроші підозрюваний гарантував визнання підприємців переможцями за результатами проведення наступних тендерних закупівель. Також він обіцяв безпроблемне затвердження актів прийняття-передання робіт та послуг по майбутнім договорам про надання лісозаготівельних послуг», – повідомляє ДБР.

У випадку відмови очільник надлісництва погрожував зробити неможливим надання лісозаготівельних послуг. Він також посилався на підтримку інших високопосадовців філії «Поліський лісовий офіс». У першій половині серпня він отримав 500 тис. грн винагороди, а днями решту траншу – 2,5 млн грн.

Під час обшуків в автомобілі підозрюваного знайшли всю суму хабаря, яку він зберігав для розподілення між іншими учасниками оборудки, яких наразі встановлюють.

Наразі начальнику надлісництва філії «Поліського лісового офісу» оголосили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, поєднано з вимаганням). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.