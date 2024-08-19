Готівка, яку вилучили під час обшуків у керівників Бориспільської і Бучанської ТЦК та їхнього можливого спільника

Підозрюваних у незаконному збагаченні в понад 1 млн доларів начальників Бориспільського та Бучанського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Сергія Русіна і Леоніда Викочка триматимуть під вартою без права на заставу. Про це у понеділок, 19 серпня, пише «РБК-Україна» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

«Шевченківський районний суд столиці за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора обрав усім трьом підозрюваним безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, рішення також стосується їхнього спільника.

Нагадаємо, що 16 серпня СБУ затримала очільників двох ТЦК у Київській області та їхнього спільника. Їх підозрюють у незаконному збагаченні в понад 1 млн доларів. Під час обшуків СБУ знайшла у будинках хабарників понад 1,2 млн доларів. Гроші вони ховали під землею та за обшивкою стін. Крім того, фігуранти мали цілий склад зброї.

Слідчі встановили, що фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я. Посадовці ТЦК для реалізації схеми використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких «втемну» залучали до злочинної схеми. Потім фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон. Для пошуку ухилянтів та передачі грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого-іноземця.