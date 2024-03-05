Зоряна Булаш керує міграційною службою Львівщини з вересня минулого року, перед тим очолювала відділ правового забезпечення ГУ Нацполіції Львівщини

Начальниця Головного управління ДМС у Львівській області Зоряна Булаш оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. У грудні посадовиця придбала кросовер Mazda CX-5 за понад 360 тис. грн.

Зоряна Булаш з 13 лютого цього року призначена начальницею міграційної служби Львівщини. До того, з вересня минулого року, вона працювала на посаді завідувачки сектору реадмісії управління з питань імміграції, тимчасового перебування та протидії нелегальній міграції та виконувала обов’язки начальниці головного управління.

За 2023 рік Зоряна Булаш задекларувала 504 тис. грн зарплати в ГУ Нацполіції Львівщини, де працювала начальницею відділу правового забезпечення, та 113 тис. грн у ГУ ДМС у Львівській області, а також 280 тис. грн доходу від продажу автомобіля.

Також вона вказала зарплату чоловіка Дмитра Міськіва, співробітника Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Там він отримав 360 тис. грн зарплати, а також 174 тис. грн у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Зоряна Булаш зберігає готівкою 32 тис. доларів та 26 тис. грн на рахунку в банку. У грудні 2023 року вона придбала кросовер Mazda CX-5 (2020 року випуску) за понад 360 тис. грн.

Також Зоряна Булаш має у власності дві земельні ділянки – у Львові та в Зубрі та будинок (об’єкт незавершеного будівництва площею 200 м2) у Зубрі. Також сім’я посадовиці має в користуванні зареєстровану на юридичну особу квартиру в Києві, площею понад 95 м2, та зареєстровану на родичку квартиру у Львові, площею 48 м2.

Нагадаємо, після призначення на нову посаду в міграційній службі Зоряна Булаш продовжувала користуватися службовим авто Škoda Karoq з попереднього місця праці в поліції, на якому вчинила ДТП. З’ясувалося, що це авто ГУНП у Львівській області отримало від державної установи Центр обслуговування підрозділів Нацполіції з написом «Нацполіція» та спецсигналами для виконання повноважень поліції з охорони громадського порядку та безпеки. Однак автомобіль розбрендували і передали в користування відділу правового забезпечення.