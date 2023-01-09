51-річний Андрій Аксьонов потрапив у Верховну Раду після перемоги на проміжних виборах у 2021 році

Народний депутат Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандата. Про це 9 січня повідомила низка депутатів Верховної Ради, сам Андрій Аксьонов своє рішення ще не прокоментував.

Зокрема, як повідомила депутатка від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, Аксьонов сам написав заяву на складання мандата, однак своє рішення він не пояснив.

51-річний Андрій Аксьонов із 2015 року був міським головою Добропілля Донецької області. У 2017 році стало відомо, що він виїжджав у окупований Крим, де отримав російський паспорт. Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук.

У 2019 році, після повернення в Україну з Німеччини, де він нібито проходив лікування, його відсторонили від посади міського голови Добропілля, але у 2020 році – був знову переобраний на цю посаду.

У 2021 році Андрій Аксьонов потрапив у Верховну Раду від партії «Порядок» після перемоги на проміжних виборах.