Валерій Стернійчук був обраний депутатом в 2019 році від партії «Слуга народу»

Народний депутат з Волині від партії «Слуга народу» Валерій Стернійчук оприлюднив декларацію про доходи за 2022 рік. Як зазначено на сайті НАЗК, він подав її 30 січня.

За 2022 рік Валерій Стернійчук заробив у Верховній Раді 476 тис. грн, це в середньому по 39,6 тис. грн щомісяця. Готівкою чоловік зберігає 530 тис. грн та 7 тис. доларів, а найбільший рахунок у банку – 96 тис. грн.

Судячи з декларації, чоловік не володіє жодною квартирою чи будинком одноосібно. Квартира у Луцьку площею 50 м2 належить порівну Валерію Стернійчуку та його батькам, а право власності на житловий будинок у селі Крупа він ділить з Олександром Галайдою – завідувачем сільського клубу в Воротневі. Одноосібно чоловік володіє земельної ділянкою в селі Крупа площею 482 м2.

У декларації вказано, що нардеп користується лише одним автомобілем – Renault Koleos 2018 року випуску, який належить Миколі Мозолюку. ЗМІ повідомляли, що цей чоловік є помічником нардепа на громадських засадах.

Нагадаємо, нещодавно Валерій Стернійчук став фігурантом розслідування щодо виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Журналісти встановили, що організація «Волинський актив молоді», співзасновником якої є нардеп, вносила військовозобов’язаних чоловіків до системи «Шлях», завдяки чому вони виїжджали за кордон. Валерій Стернійчук заперечив причетність до роботи цієї організації та зазначив, що давно вийшов з її складу. Також заявив, що особисто звертався в СБУ, аби правоохоронці провели розслідування діяльності ГО.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET аналізував декларації трьох інших нардепів з Волині: Ігоря Палиці, В’ячеслава Рубльова та Ігоря Гузя.