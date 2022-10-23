Німецький фрегат F123 «Мекленбург-Передня Померанія» патрулює біля газового родовища Слейпнер у Північному морі

Військово-морські сили Норвегії оголосили, що країни НАТО здійснюють посилений нагляд за видобувними платформами, які працюють у Північному морі. Це пов’язано із загрозою з боку Росії та попередніми атаками на підводні трубопроводи Nord Stream.

Військово-морські сили Норвегії опублікували у Twitter фотографію, зроблену перископом норвезького підводного човна 21 жовтня 2022 року. На ньому видно, що норвезьке патрульне судно KV Sortland типу Barentshav, яке використовує берегова охорона Норвегії, працює поблизу гірничих платформ у Північному морі, нафтогазових установок, повідомило видання Defence 24.

Норвезьке патрульне судно KV Sortland берегової охорони працює поблизу гірничих платформ у Північному морі

Пізніше ВМС Німеччини у Twitter також опублікувало фото, на якому зображений німецький фрегат Mecklenburg-Vorpommern типу F123 на газовому родовищі Слейпнер у Північному морі.

«Ми збільшили свою присутність у норвезьких водах і пливемо разом із нашими союзниками, щоби забезпечити безпеку норвезьких нафтових і газових установок», – зазначено у дописі під фото.

Видання зазначає, що такий чіткий меседж, надісланий Російській Федерації, має показати готовність країн НАТО протидіяти аваріям, які сталися раніше, наприклад, у Балтійському морі, коли відбулося руйнування на газогоні «Північний потік». Тоді країни Заходу нарешті усвідомили реальність загрози терористичної атаки на морські підводні об’єкти з боку РФ.

Окрім того, припинення Росією поставок нафти й газу в Північне море загострило енергетичну кризу. Щоб запобігти цьому, країни НАТО вжили спеціальних заходів, зокрема, посиливши патрулювання кораблів і авіації ВМС.

Зазначається, що незабаром також будуть задіяні сили для підводного патрулювання.

Нагадаємо, у кінці вересня у Балтійському морі були зруйновані три нитки газогону «Північний потік». Потім також виявили четверту пробоїну. Пізніше стало відомо, що вибух був підготований РФ заздалегідь.