Один з витоків на газопроводі «Північний потік»

У Швеції виявили ще один витік на газопроводі «Північний потік». Про це повідомляє шведська газета Svenska Dagbladet із посиланням на представницю берегової охорони Дженні Ларссон.

Перед цим було відомо, що два трубопроводи, які пролягають від Росії до Німеччини, були пошкоджені в трьох місцях.

Два з цих чотирьох витоків перебувають в економічній зоні Швеції. Дві інші діри розташовані в економічній зоні Данії. Йдеться про великий витік діаметром приблизно 900 метрів і менший діаметром близько 200 метрів.

Swedish authorities have released a new video from the Nord Stream gas leaks.



Doesn’t look great. pic.twitter.com/JeEg39cnt1 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 29, 2022

27 вересня на північному сході від острова Борнгольм (острів у Балтійському морі, належить Данії, – ред.) на трасі газопроводу «Північний потік» стався витік газу. Компанія Nord Stream, оператор «Північного потоку», заявила про одночасне руйнування трьох ниток газопроводу.

Німецький журнал Spiegel з посиланням на обізнані джерела повідомив, що Центральне розвідувальне управління США у серпні цього року попереджало Німеччину про можливі атаки на російський газогін «Північний потік» в Балтійському морі. Посилаючись на анонімні джерела німецьке видання пише, що Берлін припускає цілеспрямовану атаку на газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

Після ухвалення Євросоюзом санкцій проти Росії введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» зупинили, хоча його будівництво вже практично завершилося. Газопровід «Північний потік-1» продовжив працювати, але в червні російський «Газпром» значно скоротив обсяг поставок, пославшись на складнощі з техобслуговуванням.

У Москві відкидають звинувачення, що звучать на Заході про те, що поставки газу обмежуються для політичного тиску на Європу.

У Пентагоні заявивли, що США не причетні до аварій на газопроводах і додали, що ще зарано робити висновки щодо умисного саботажу.