Україна досягає суттєвих успіхів на полі бою, натомість дії Росії є «неефективними з військової точки зору». Про це 18 січня заявив керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бавер, повідомляє «Укрінформ».

«За нашою оцінкою, тривають інтенсивні бої. Хоча останні російські атаки є дуже руйнівними, вони неефективні з військового погляду. Водночас ми бачимо суттєві військові успіхи з української сторони», – сказав голова військового комітету НАТО.

Бавер зауважив, що триває вже 694-й день протистояння, яке, на думку Росії, мало бути «триденною війною».

«Україна перемогла як суверенна незалежна країна в Європі. Українці ближчі до євроатлантичної родини, ніж будь-коли раніше. І вони завдають важких втрат Росії», – заявив адмірал. Він нагадав, що на сьогодні Росія втратила понад 300 тис. особового складу, знищено тисячі російських танків та броньованих машин, сотні російських літаків, а українці визволили майже 50% своєї території, загарбаної Росією на початку війни.

Ще одним досягненням Сил оборони, за словами Бауера, є їхня здатність завдавати глибоких ударів і руйнувати ключові російські спроможності у веденні війни.

Нагадаємо, раніше заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане визнав наявність «надмірного оптимізму» перед контрнаступом ЗСУ. Тепер він вважає, що Альянс повинен готуватись до тривалої війни РФ проти України.