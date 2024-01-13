Заступник генсека НАТО визнав, що оптимізм перед контрнаступом ЗСУ був надмірним
На думку Мірчі Джоане, поки що ні Україна, ні РФ не мають спроможності здобути вирішальну перемогу
До теми
Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане визнав наявність «надмірного оптимізму» перед контрнаступом ЗСУ. Тепер він вважає, що Альянс повинен готуватись до тривалої війни РФ проти України. Про це Джоане сказав в інтерв’ю румунському телеканалу Digi24, повідомляє «Європейська правда».
На думку Джоане, військова економіка Росії «відповідає сьогоднішнім потребам», до того ж «у спосіб, який повністю виходить за межі міжнародного права», Північна Корея та Іран або обіцяють, або вже надсилають РФ зброю для війни проти України.
«Так само як дехто з нас на початку війни думав, що через два тижні росіяни займуть Київ, ми сказали: "Ні, Україна має можливості протистояти", так само, можливо, і ми мали надто багато ентузіазму, оптимізму на початку українського наступу кілька місяців тому минулої весни», – додав заступник генсека Альянсу.
Водночас він закликав не вдаватись до перебільшеного песимізму, тому що Україна має достатньо ресурсів, щоб підтримувати цю війну, бути успішною.
«Мій заклик – готуватися до довгої війни, що вона триватиме. Це не станеться в 2024 році та, ймовірно, не у 2025 році. Ми не бачимо військового потенціалу, який дав би можливість отримати вирішальну перемогу, з жодної зі сторін. Ми очікуємо затяжну війну з невеликими наступами, контрнаступами, із завоюванням і втратою території», – вважає Джоане.
До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше сказав, що РФ не зможе досягти своїх цілей в Україні попри її великі зусилля і що «Путін втратив Україну назавжди».