Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане визнав наявність «надмірного оптимізму» перед контрнаступом ЗСУ. Тепер він вважає, що Альянс повинен готуватись до тривалої війни РФ проти України. Про це Джоане сказав в інтерв’ю румунському телеканалу Digi24, повідомляє «Європейська правда».

На думку Джоане, військова економіка Росії «відповідає сьогоднішнім потребам», до того ж «у спосіб, який повністю виходить за межі міжнародного права», Північна Корея та Іран або обіцяють, або вже надсилають РФ зброю для війни проти України.

«Так само як дехто з нас на початку війни думав, що через два тижні росіяни займуть Київ, ми сказали: "Ні, Україна має можливості протистояти", так само, можливо, і ми мали надто багато ентузіазму, оптимізму на початку українського наступу кілька місяців тому минулої весни», – додав заступник генсека Альянсу.

Водночас він закликав не вдаватись до перебільшеного песимізму, тому що Україна має достатньо ресурсів, щоб підтримувати цю війну, бути успішною.

«Мій заклик – готуватися до довгої війни, що вона триватиме. Це не станеться в 2024 році та, ймовірно, не у 2025 році. Ми не бачимо військового потенціалу, який дав би можливість отримати вирішальну перемогу, з жодної зі сторін. Ми очікуємо затяжну війну з невеликими наступами, контрнаступами, із завоюванням і втратою території», – вважає Джоане.

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше сказав, що РФ не зможе досягти своїх цілей в Україні попри її великі зусилля і що «Путін втратив Україну назавжди».