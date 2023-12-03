Глава НАТО додав, що перемога Путіна була б не лише трагедією для України, але й становила б загрозу для решти членів Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс «повинен бути готовим до поганих новин з України». Про це Столтенеберг повідомив в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD 2 грудня.

«Ми маємо бути готові до поганих новин... Конфлікти розвиваються поетапно. Але ми маємо підтримувати Україну як у погані, так і в добрі часи. Нинішня війна – війна на виснаження, це битва за ефективність, битва за логістику», – заявив Столтенберуг.

Генеральний секретар наголосив, що підтримка України – в інтересах НАТО. Він також визнав, що західні союзники не змогли поставити Києву достатню кількість боєприпасів.

Єнс Столтенберг закликав членів НАТО збільшити виробництво боєприпасів, нарікаючи на фрагментацію європейської оборонної промисловості. «Ми не можемо працювати разом так тісно, як повинні», – сказав він, закликаючи уряди вийти за межі своїх національних інтересів і побачити ширшу картину.

Глава НАТО додав, що перемога Путіна була б не лише трагедією для України, але й становила б загрозу для решти членів Альянсу. «Потрібно розуміти, що в разі перемоги президента Путіна на Україну очікує трагедія. Але й дня нас це буде небезпечно. Тож це в наших власних інтересах, щоб Україна вистояла. Чим більше ми будемо підтримувати Україну, тим швидше закінчиться ця війна», – наголосив він.

Інтерв’ю зі Столтенбергом збіглося в часі із дебатами між західними союзниками України щодо боєприпасів та фінансової допомоги воюючій країні, а також із рішенням Кремля збільшити чисельність своєї армії. Як відомо, президент Росії Владімір Путін у підписав указ про збільшення чисельності військ приблизно на 170 тис. осіб до 1,3 млн осіб. Водночас Кремль запевнив, що це збільшення збройних сил відбудеться не за рахунок мобілізації, а унаслідок набору контрактників.