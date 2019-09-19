Натовп російських силовиків затримав шамана, який ішов до Москви «виганяти Путіна»

Шаман Олександр Габишев йшов виганяти Путіна з Кремля, бо вважає його породженням темних сил

У російській Бурятії в ніч на 19 вересня викрали якутського шамана Олександра Габишева, який ішов до Москви «виганяти» президента Росії Володимира Путіна з Кремля, повідомив, зокрема, один з його прихильників Віктор Єгоров.

«Траса була перекрита спецслужбами зі зброєю. Вони швидко оточили наш табір і пішли просто до намету шамана. Їх було кілька десятків людей на багатьох машинах. Увірвалися і повалили його на землю великим натовпом», – сказав Єгоров виданню «Сибір.Реалії».

Він розповів, що вночі до табору, розташованого біля селища Видріно на кордоні з Іркутською областю, де спали прихильники шамана, приїхали кілька машин. Люди в масках оточили намет шамана, не давши йому зібратися, забрали його і візок, з яким він йшов у бік Москви, і відвезли його в невідомому напрямку.

За словами очевидців, зрозуміти, хто саме затримував шамана, було неможливо, оскільки ніхто з людей в масках не представлявся й не показував посвідчень. В руках у них була зброя і ліхтарі. Всього в табір приїхало близько сорока силовиків. Вони також перекрили дорогу і, як стверджують прихильники шамана, встановили глушилки стільникового зв'язку. Тих, хто намагався вимагати пояснень і задавав питання, клали обличчям на землю. Кількох активістів також затримали.

Ймовірно, проти шамана Олександра Габишева відкрили кримінальну справу за організацію екстремістської спільноти. Наразі Габишеву призначили психіатричну експертизу.

Якутський шаман Олександр Габишев вже шість місяців йде уздовж далекосхідних трас у бік Москви, звідки в 2021 році має намір вигнати президента Росії. Він вважає Путіна породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману. Наразі Габишев пройшов близько 2800 км.

10 вересня в Бурятії відбулися зіткнення між силовиками і учасниками народної ради, яка почалася після затримання двох прихильників Габишева, інформує BBC.