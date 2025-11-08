Архистратиг Михаїл у виконанні Івана Рутковича з жовківського храму зображений на памʼятній монеті НБУ

Національний банк України створив нову срібну пам’ятну монету «Архангел Михаїл». Її презентували 7 листопада в Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові під час відкриття виставки «Архангел Михаїл – ангел перемоги».

Основою дизайну нової монети став образ архистратига Михаїла з дияконських воріт іконостаса церкви Різдва Христового у Жовкві (кінець XVII ст.), який написав видатний іконописець Іван Руткович. Це один із найвідоміших прикладів українського бароко, у якому поєднується духовна глибина та витонченість мистецької роботи, наголошують в НБУ.

На аверсі зображено царські ворота іконостасу жовківської церкви з молитвою до архангела Михаїла. Над ними зображена стилізована арка, що символізує світло, яке перемагає темряву. Зверху напис: Хто як Бог – традиційне звернення до архістратига.

фото НБУ

На реверсі ‒ образ архангела Михаїла з ікони Жовківського іконостаса із позолотою та кольоровим друком. Архангел у військовому обладунку з мечем та терезами в руках на хмарах – як небесний воєвода та захисник віри. Тло реверсу прикрашене рослинним орнаментом у стилі бароко.

фото НБУ

«Видання присвячується 120-ій річниці заснування Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького та 160-ій річниці від дня народження його фундатора – Андрея Шептицького, духовного архангела українського народу. Ми прагнули, щоб наша нова монета стала ще одним знаком духовної сили українців, символом небесного покровительства та віри в перемогу, нагадувала нам про силу духу, про світло, яке веде українців крізь найважчі випробування», ‒ зазначив начальник управління нумізматичної продукції та касових операцій НБУ Євген Кондратенко.

Ця монета номіналом 10 гривень продовжує серію «Духовні скарби України». Вона виготовлена зі срібла 999 проби і має масу 31,1 г. Колекціонери її зможуть придбати з 11 листопада. Оригінальну ікону можна побачити на згаданій виставці в Нацмузеї.