Неадекватного чоловіка затримали і доправили в психлікарню

Уночі на вівторок, 19 вересня, у місті Борислав на Львівщині неадекватний 20-річний чоловік пошкодив шість автомобілів на стоянці. Його затримали місцеві мешканці спільно з поліцейськими та доправили до психлікарні.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, інцидент трапився близько 3:30 ночі. 20-річний мешканець Борислава пошкодив шість автомобілів на місцевій парковці. Він копав автомобілі та бив по них кулаками. За інформацією очевидців, він тримав у руках ніж.

Неадекватного чоловіка затримали мешканці та поліція. Його доправили до спеціалізованого лікувального закладу.

Попередньо відомо, що чоловік має психічні розлади та вже не раз лікувався.

За фактом нічного інциденту поліція проводить перевірку та вирішує питання правової кваліфікації.