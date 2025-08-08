«Дударик» запрошує на особливий концерт

У День Незалежності України Національна хорова капела «Дударик» урочисто відкриє свій 55-й концертний сезон програмою «Непереможні». Подія відбудеться 24 серпня у Львівській національній філармонії імені М. Скорика. Захід розпочнеться о 17:00, повідомили у пресслужбі капели «Дударик».

Цей концерт – глибока музична розповідь про силу українського духу, його незламність і красу, що народжувалася у піснях крізь століття. У програмі звучатимуть перлини козацької, стрілецької, повстанської пісні, а також – жовнірські, любовні, авторські твори. Особливим акцентом вечора стане прем’єрне виконання пісень гетьмана Івана Мазепи та Данила (Дмитра) Туптала – видатних постатей доби українського бароко.

«Непереможні» – це не лише музика, а жива хроніка України, що тримається на хоробрості, любові та традиції. Програма охопить п’ять століть національної історії у пісні.

«Дударик» відкриває концертний сезон: дивіться відео

Автором та диригентом проєкту став Дмитро Кацал. У концерті візьмуть участь солісти та інструменталісти, серед яких Дарія Кудрик, Роман Липак, Тарас Різняк, Юрій Йосифович, Дем’ян Севериненко, Назар Омельчук, Олексій Чалідзе.

Капела «Дударик» запрошує на концерт у Львові / фото надане ZAXID.NET

Національне багатство української пісні звучатиме у супроводі музик: Олег Ярема (гітара), Тарас Яцишин (бас), Володимир Заборовський (акордеон), Катерина Матвіїв (ударні), Ярослав Босак (духові інструменти).

Подія відбудеться 24 серпня о 17:00 у Львівській національній філармонії імені М. Скорика. Придбати квитки можна за посиланням.

Захід відбудеться 24 серпня / фото надане ZAXID.NET

Довідка:

Національна хорова капела «Дударик» – один із провідних хорових колективів України, заснований у Львові у 1971 році. Від хорової школи до національної сцени – «Дударик» пройшов шлях визнання, зберігаючи високу майстерність, щиру любов до української пісні та глибоку повагу до духовної спадщини. Колектив активно гастролює, реалізовує масштабні мистецькі проєкти і залишається культурним символом Львова та всієї України.