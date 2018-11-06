Невідомі зловмисники повалили хрести на польському кладовищі в Коломиї

Місцеві мешканці вважають акт вандалізму на кладовищі провокацією.

У вівторок, 6 листопада, у місті Коломия Івано-Франківської області невідомі повалили хрести на польському цвинтарі. Про акт вандалізму повідомила громадська активістка Ліліана Одосій на своїй сторінці у Facebook.

«Польська громада відновлює у місті старі могили своїх земляків, зокрема оновили хрести, в пам’ять про загиблих у 1918-1919 рр. під Коломиєю. Їх освятили два тижні тому», – розповіла активістка у коментарі місцевому виданню «Галицький кореспондент».

Хрести було встановлено в пам’ять про загиблих у 1918-1919 рр. під Коломиєю.

Місцеві мешканці обурені таким вчинком невідомих зловмисників і називають акт вандалізму провокацією. Правоохоронці інцидент поки що не коментували.