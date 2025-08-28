Олександр Парадовський спершу заперечував свою провину, проте згодом розкаявся

Ковельський міськрайонний суд виніс вирок лікарю-невропатологу Олександру Парадовському, який підробив медичні висновки двом пацієнтам і допоміг їм уникнути мобілізації. За скоєне обвинуваченому призначили 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 25 серпня, у листопаді 2022 року невропатолог Ковельського міськрайонного територіального медичного обʼєднання Олександр Парадовський, який перебував у складі позаштатної військово-лікарської комісії, підробив медичну довідку своєму пацієнту. Обвинувачений вказав, що чоловік нібито перебував на стаціонарному лікуванні й має діагностований розсіяний склероз. Це стало підставою для визнання його непридатним до служби в армії та виключення з військового обліку.

Окрім цього, у грудні 2022 року лікар повторив схему з іншим військовозобовʼязаним. Він вказав у медичному висновку, що пацієнт нібито перебував на стаціонарному лікуванні з важким захворюванням хребта. Зрештою, чоловіка визнали тимчасово непридатним до військової служби.

Спершу Олександр Парадовський заперечував свою провину, проте згодом змінив свої свідчення та розкаявся у вчиненому.

Суддя Олексій Шишилін визнав лікаря винним у підробці документів за попередньою змовою (ч. 3 ст. 358 КК України) й призначив 17 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що 21 липня 2025 року Ковельський міськрайонний суд виніс вирок колезі Олександра Парадовського – терапевтці Ковельської ВЛК Софії Ковальчук, яка підробила медичні висновки трьом пацієнтам. Їй призначили 34 тис. грн штрафу.