Рівненський окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, якого ще у 2022 році виключили з військового обліку через стан здоров’я. Суд скасував наказ про його призов і зобов’язав військову частину виключити солдата зі списків особового складу.

Як повідомила пресслужба суду у вівторок, 18 серпня, у березні 2022 року військово-лікарська комісія визнала мешканця Рівненщини непридатним до військової служби, а 26 травня в його військово-обліковому документі зробили запис про виключення з військового обліку.

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Через чотири роки, 25 березня 2026 року, чоловіка повторно взяли на військовий облік. Наступного дня його направили на ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Того ж дня ТЦК видав наказ про його призов, а військова частина зарахувала до списків особового складу. Проте чоловік оскаржив ці рішення в суді.

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Під час розгляду справи ТЦК не надав суду доказів того, що рішення ВЛК від 15 березня 2022 року про непридатність позивача було скасоване. Також суд не встановив законних підстав для його повторного взяття на військовий облік.

Крім того, попередня постанова ВЛК залишалася чинною, а відповідач не надав належних доказів проведення нового медичного огляду чоловіка у березні 2026 року.

У підсумку Рівненський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов. Він визнав протиправними дії ТЦК, скасував наказ про мобілізацію та зобов’язав військову частину виключити солдата зі списків особового складу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.