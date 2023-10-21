Німеччина надасть Україні додаткові 200 млн євро на підтримку освіти, системи охорони здоров'я та питного водопостачання, а також на реконструкцію міст. Про це заявив уповноважений німецького уряду з питань відбудови України Йохен Фласбарт під час візиту до України, повідомляє в суботу, 21 жовтня, передає Augsburger Allgemeine.

За даними міністерства економічного співробітництва та розвитку в Берліні, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина виділила близько 1,1 мільярда євро на підтримку цивільного населення.

20 жовтня у своєму акаунті в соцмережі Х Фласбарт повідомив про прибуття в Київ разом з федеральною міністеркою з питань довкілля Німеччини Штеффі Лемке (Steffi Lemke). Він написав, що має заплановані переговори щодо відновлення України.

Heute Morgen Ankunft in Kyiv. Habe mich sehr über das Wiedersehen mit meinem Vorgänger Botschafter @MJaegerT gefreut. Unsere UM‘in @SteffiLemke ist auf dem Weg zur wichtigen internationalen Umweltkonferenz und bei mir stehen Gespräche zum Wiederaufbau der #Ukraine an. pic.twitter.com/h0ZeGIewDx — Jochen Flasbarth (@JochenFlasbarth) October 20, 2023

За даними українського прем'єра Дениса Шмигаля, загальні збитки, завдані довкіллю внаслідок російської агресії, складають наразі 55,6 млрд євро.

До словам, напередодні Німеччина анонсувала передачу нового пакета військової допомоги для України. Серед допомоги – німецькі зенітні установки Gepard.