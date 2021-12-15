Будівля посольства РФ у Берліні

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило двох співробітників російського посольства персонами нон ґрата у зв’язку з вироком у справі про вбивство колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні. Про це заявила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, пише «Укрінформ».

«Ми щойно викликали посла Росії (Сергія Нечаєва) на бесіду та повідомили, що двоє співробітників дипломатичного персоналу російського посольства були оголошені персонами нон ґрата», – сказала вона.

За словами Бербок, убивство «на державне замовлення, як його визначив суд», є серйозним порушенням німецького права і суверенітету Німеччини.

Також глава німецького МЗС розповіла, що напередодні спілкувалася зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим і запропонувала йому «відкриті та чесні відносини» на основі міжнародного права та взаємної поваги.

Слід зазначити, що Берлін через цю справу раніше вже вислав двох російських дипломатів.

На рішення про видворення росіян відреагувала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

«Недружні дії Берліна не залишаться без адекватної відповіді. Найближчим часом буде зроблена заява щодо цього», – написала вона у своєму Telegram-каналі.

Зауважимо, що зазвичай в таких випадках (висилка дипломатів), протилежна сторона здійснює такі ж дії. Тому, вочевидь, найближчим часом двоє німецьких дипломатів будуть вислані з Росії.

Як інформував ZAXID.NET, 15 грудня суд Берліну засудив до довічного увʼязнення 56-річного офіцера російської ФСБ Вадима «Соколова» Красікова за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в одному з центральних парків столиці Німеччини.

У березні 2021 року німецькі журналісти повідомили, що українські спецслужби допомогли Німеччині підтвердити особу вбивці Хангошвілі.