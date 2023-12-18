Німеччина вперше в історії розмістить свої війська в Литві на постійній основі, щоб стримувати російську агресію. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав це рішення «історичним днем та моментом». Про це 18 грудня повідомило видання Bild.

Зазначається, що вперше в історії сучасної Німеччини вона на постійній основі розмістить цілу бригаду своїх військових у Литві, безпосередньо біля кордону з Росією. Графік цього розгортання підписали міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і його литовський колега Арвідас Анушаускас.

Під час церемонії підписання Борис Пісторіус назвав це рішення «історичним моментом», та наголосив, що під керівництвом Німеччини буде створена боєздатна бригада, яка стримуватиме Росію.

Згідно з планом, німецькі війська прибуватимуть до Литви поступово, починаючи з 2024 року, а завершення розгортання очікується до 2027 року. План дій був підготовлений спільною робочою групою міністерств оборони Німеччини і Литви. Загалом Німеччина планує розмістити в Литві близько 5 тис. своїх солдатів.