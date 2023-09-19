Україна отримає від Норвегії американські гусеничні транспортери M548

Норвегія передасть українським військовим 50 гусеничних транспортерів M548. Про це у вівторок, 19 вересня, повідомив уряд країни.

Зазначається, що M548 є гусеничною машиною, яка здатна пересуватися на місцевості, недоступній для колісної техніки. Тому в уряді Норвегії наголошують, що ці транспортери є важливим доповненням до колісних вантажівок.

«Ця техніка буде корисною для перевезення вантажів, боєприпасів та інших матеріалів для українських військових», – заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Як пише «Мілітарний», M548 – американський гусеничний транспортер, розроблений для потреб війська у 1960-х роках на базі вузлів ходової частини бронетранспортера M113.

Транспортний засіб має вантажопідйомність 5,4 тонн і може перевозити до чотирьох осіб у кабіні та має вантажне відділення позаду неї. Транспортер розвиває максимальну швидкість до 61км/год, має дальність ходу – 480 км. Він використовується для широкого кола завдань, включаючи підвезення боєприпасів та іншого майна. Машина може бути озброєна 12,7 мм кулеметом над кабіною для самооборони. M548 був експортований у різні країни світу. На його основі було розроблено ціле сімейство спеціалізованих транспортних машин.