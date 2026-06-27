«Шестизначну кількість» N7 вже поставили Україні

Норвезько-фінська компанія Nammo вже тривалий час постачає Україні протитанкові боєприпаси для дронів, не оголошуючи про їхню передачу. Про це повідомило у суботу, 27 червня, Defence Express із посиланням на матеріал Janes.

За даними видання, Сили оборони активно застосовують на полі бою нові боєприпаси для дронів N7, які виготовляє Nammo. Втім, виявилося, що ці снаряди компанія почала постачати Україні значно раніше, ніж вважалося.

Під час спілкування з журналістами Janes під час паризької виставки Eurosatory представники Nammo показали відео, на якому боєприпас N7 скинули з українського дрона по російській РСЗВ «Град». Зазначається, що в результаті удару спрацював двигун ракети російської установки, яка пробила кабіну водія та змусила вантажівку вибухнути.

За словами представників компанії, відео зняли на початку 2025 року.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Перші згадки про цей боєприпас датуються лише травнем 2025 року, коли його показали під час виставки SOF Week 2025 у США. Але загалом слід зазначити, що постачання до України N7, виходить, відбулись ще до публічної презентації», – пише Defence Express.

Під час виставки представники Nammo заявили про «шестизначну кількість» поставлених боєприпасів N7.

Зазначимо, N7 – це кумулятивний боєприпас, який здатен пробивати до 450 мм катаної гомогенної броні. Вага боєприпасу – 1,5 кг. N7 можна використовувати як бойову частину до FPV-дрона, так і скидати його з БпЛА.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Особливістю боєприпасу є спеціально адаптований для використання з дронів електронний підривач. Він дозволяє переводити бойову частину у безпечний режим за командою від оператора – завдяки цьому дрон можна безпечно повернути, якщо цілі не виявили.