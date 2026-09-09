У колишній адмінбудівлі зможуть жити 96 переселенців

У Новоселицькій громаді колишню двоповерхову адміністративну будівлю реконструюють під житло для переселенців. Після завершення робіт тут облаштують 29 кімнат на 96 осіб. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Площа реконструкції будівлі становить 1000 м2, вартість – 27,1 млн грн. Роботи фінансує Міжнародна фінансова корпорація.

Зараз підрядник утеплює фасад будівлі

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Після завершення ремонту в колишній адміністративній будівлі облаштують мансардний поверх. Орім житлових кімнат, у будівлі будуть спільні кухні, санвузли, душові, пральні та зони відпочинку.

Окрім кімнат, тут будуть спільні кухні та санвузли

Наразі у будівлі утеплили фасад, запустили котельню та провели газопостачання. Частину необхідних меблів також закупили. Зараз триває косметичний ремонт. За даними Чернівецької ОВА, підрядник планує завершити роботи у листопаді. У грудні до будівлі зможуть заселитися перші родини, які втратили житло через російську агресію.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Новоселицька громада прийняла 3739 внутрішньо переміщених осіб. Нині тут проживають понад 500 ВПО, більшість із них – у місті Новоселиця. Ще близько сотні переселенців мешкають у двох інших населених пунктах громади.