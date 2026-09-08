Автобуси обладнають валідаторами

Чернівецька громада отримала три великі автобуси від муніципальної адміністрації міста Люксембург. Транспорт обладнаний кондиціонерами та пристосований для маломобільних пасажирів. Про це повідомили в телеграм-каналі Чернівецької міської ради у вівторок, 8 вересня.

У коментарі ZAXID.NET начальник управління комунікацій Чернівецької міськради Олександр Докієн розповів, що наразі транспорт проходить технічне обслуговування і реєстрацію. Поки що невідомо, коли саме автобуси почнуть курсувати містом. Оформлення документів може тривати до двох місяців.

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Для нового транспорту вже шукають водіїв

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«Триває оформлення всіх документів на ці три великі автобуси, тому рано говорити про маршрути. Треба пройти певне коло з документами, а тоді вже вирішимо. Можливо, вони одразу курсуватимуть, а можливо, ще зачекають на водіїв, адже в нас є проблема з водіями», – відповів Олександр Докієн.

За словами посадовця, автобуси також обладнають валідаторами. У комунальному підприємстві мають вирішити, чи випускати їх на маршрути як додатковий транспорт, чи замінити ними вже зношені моделі.