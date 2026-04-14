Пасажири платитимуть 20 гривень за квиток

У Чернівцях знову зріс тариф на проїзд у комунальних та приватних автобусах. 16 березня вартість проїзду вже змінювали через різке подорожчання пального. Тоді тариф зріс з 15 грн до 17 грн. Тепер пасажирам доведеться платити 20 грн за одну поїздку.

Рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міськради у вівторок, 14 квітня. Нові ціни на квитки почнуть діяти з 20 квітня, повідомили в Чернівецькій міській раді.

Для учнів передбачено пільгову ціну — 10 грн за поїздку під час навчального року. На вихідних та у святкові дні, а також під час канікул школярі оплачуватимуть повну вартість квитка.

У Чернівецькій міській раді зазначили, що підвищення тарифу обґрунтоване різким і тривалим зростанням цін на пальне. На засідання виконкому КП «Чернівецьке тролейбусне управління» надало розрахунки щодо встановлення нової вартості. У тариф враховували ціну на пальне орієнтовно 92 грн за літр.

У тролейбусному управлінні додали, що це не остаточне подорожчання. Якщо вартість дизельного пального зміниться на понад 10%, підприємство протягом 10 днів подасть оновлений розрахунок тарифу на проїзд у міському автотранспорті.