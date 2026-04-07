У Чернівцях підвищили тариф на проїзд у тролейбусах. Рішення ухвалили на позачерговому виконкомі міської ради. З понеділка, 13 квітня, поїздка в електротранспорті вартуватиме 16 грн, раніше пасажири платили 13 грн. Для студентів вартість проїзду не змінилася.

Тариф переглянули через суттєве зростання цін на електроенергію, повідомили під час засідання виконкому. Також продовжили рішення дії щодо тимчасового тарифу на поїздки в автобусах. З 16 березня вартість зросла до 17 гривень (раніше було 15 гривень). Тимчасовий тариф для автобусів діятиме до 15 червня, після чого рішення виконкому знову переглянуть. Для школярів зберігається безкоштовний проїзд упродовж навчального року.

️Додамо, що вартість проїзду подорожчала і в інших обласних центрах. В Ужгороді тариф становить 18–23 грн, у Тернополі — 17–20 грн, у Львові — 17–25 грн, залежно від виду транспорту та способу оплати.

У міській раді Чернівців додали, що востаннє ціну на проїзд переглядали у 2025 році. Тоді актуальна ціна на паливо була близько 44 грн за літр, а на електроенергію — близько 10 грн за 1 кВт. Станом на зараз дизельне пальне вартує приблизно 90 грн за літр, електроенергія — 16,5 грн за 1 кВт.