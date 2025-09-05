Зараз на площі князя Святослава, що в центральній частині Львова і в буферній зоні ЮНЕСКО, розташована стоянка для автомобілів, будівлі PRAUD та інші об’єкти нерухомості. Територія навколо занедбана – смітники, розбиті хідники, зарості трави.

Вже кілька років у Львові обговорюють плани на оновлення цієї території, що ініціювала девелоперська компанія PRAUD. Історично тут ніколи не було повноцінного громадського простору. Проте архітектори після дослідження площі князя Святослава та прилеглих вулиць дійшли до висновку, що оновлення площі та розвиток її інфраструктури зможуть перетворити занедбану ділянку на магніт для мешканців району.

Головний архітектор проєкту Юрій Столяров та керівник девелоперської компанії PRAUD Марко Ткач розповіли ZAXID.NET про те, що планується на площі князя Святослава, як на ці плани вплинуло спілкування з мешканцями навколишніх будинків та який процес реалізації будівництва в історичній частині Львова.

«Третє місце»

У 2023 році місто затвердило детальний план цієї території. Згідно з документами, тут має бути житлова забудова та громадський простір.

«Площа князя Святослава – це відповідальне місце. Це виклик навіть для досвідченого архітектора – центр міста, історичне середовище», – говорить Юрій Столяров, який має понад 25 років досвіду в архітектурному плануванні.

Через унікальність локації з втіленням проєкту оновлення площі не поспішали навіть після затвердження детального плану території. Вже довгий час триває спілкування з мешканцями п’яти довколишніх будинків та поглиблене дослідження мікрорайону, щоб підготувати проєкт, який буде корисним для всіх.

«Мені, як архітектору, до душі планування класичних міських європейських площ. Це не площі для парадів чи концертів, а площі для повсякденного відпочинку і проведення часу. Наприклад, такою є центральна площа у Вроцлаві: з житловою і комерційною забудовою, театром – всі ці об’єкти формують потік людей. Так само – центральні площі в Кракові і Жешуві, де є особливий міський дух. Саме таку площу, що приваблює людей, ми хочемо зробити і тут», – розповідає Юрій Столяров.

Так виглядає площа князя Святослава сьогодні

Ця частина Залізничного району має невисоку спокійну забудову, окрім новобудов на вул. Шевченка, проте в ній бракує громадських просторів, якщо порівняти, наприклад, з центром міста чи районами вздовж проспекту Чорновола, вул. Стрийської.

«В урбаністиці є такий термін як «третє місце». Що це таке? Перше місце – наш дім, друге – робота. Там ми проводимо найбільше часу. Третє місце – це там, де людина взаємодіє з іншими, з соціумом. І це важливо для розвитку особистості – чим більше ми спілкуємось, тим ментально і душевно здоровіші, більш гармонійні і швидше рухаємось вперед», – пояснює архітектор.

Зазвичай таким «третім місцем» є кав’ярні, громадські простори, сквери з лавками, спортивні об’єкти. І оновлена площа князя Святослава може стати таким «третім місцем» для Залізничного району.

Машини паркуються на розбитих тротуарах, що є частиною однієї з небагатьох площ в районі

«Спілкування робить нас кращими»

Обговорення майбутнього проєкту почалося кілька років тому. Початкові плани девелоперської компанії PRAUD дещо змінило спілкування з людьми, які живуть в навколишніх будинках.

«Ми активно спілкуємося з мешканцями вже кілька років і зрозуміли, що маємо зменшити свої амбіції на користь людей. Спілкування робить нас кращими», – говорить Марко Ткач.

У мешканців мікрорайону було два страхи. Перший – за технічний стан своїх будинків, зумовлений попереднім негативним досвідом під час будівництва сусідніх комплексів. Другий – переживання, що перед вікнами може вирости чергова багатоповерхівка, яка заступить сонце.

Розуміючи побоювання мешканців, на етапі підготовки до проєкту девелопер провів геологічне дослідження ділянки, зустрічі з проєктантами і конструкторами, щоб в майбутньому організувати технічно складне будівництво безпечно для будинків поруч.

«Перед початком будівництва ми зафіксуємо стан будинків і встановимо спеціальні маяки, щоб відслідковувати ситуацію під час робіт. Все це ми обговорили з мешканцями, з двома будинками вже підписали меморандум про співпрацю, ще з двома – в процесі підписання», – розповідає Марко Ткач.

Щодо висотності будівлі, що формуватиме громадську інфраструктуру площі, то зараз є чотири варіанти попередніх проєктів, в яких ідеться про чотириповерхову будівлю з можливим підвищенням до 5-6 поверхів на кутах.

Проте остаточного проєкту ще немає – він формуватиметься на основі пропозицій мешканців до оприлюднених варіантів, а, окрім того, погоджуватиметься інстанціями архітектурного нагляду та міністерством культури. Важливо і те, що площа князя Святослава розташована в буферній зоні ЮНЕСКО, тож автори проєкту окремо інформуватимуть цю організацію про плани забудови.

«Площа – це не поле посеред міста, а громадський простір, сформований якісною забудовою. Тому ми вирішили робити акцент не на житлі, як планувалося спочатку, а на громадських будівлях, яких потребує район. Ми хочемо, щоб це був проєкт, яким ми будемо пишатися через його користь для громади. Ми львів’яни, ми теж тут живемо і не хочемо, щоб нам було соромно», – говорить Марко Ткач.

Користь для громади

Проєкт оновлення площі князя Святослава охоплює одразу кілька рівнів проблем мікрорайону.

Зараз на площі розташована автостоянка, на якій паркується до 90 автомобілів. Ще кілька десятків машин хаотично займають тротуари довкола. Щоб паркування тут було сучасним та організованим, а мешканці могли дихати чистішим повітрям, на площі запланували підземний дворівневий паркінг на 200 машин.

Сьогодні площа використовується під стоянку поміж будинками

«Автомобілі будуть зберігатися в належних умовах, тротуари будуть вільними від машин. А місто, за попередньою домовленістю, отримає від нас безоплатно близько 50 паркомісць, ринкова ціна яких – 50 млн грн. Окрім того, в паркінгу буде сучасне протирадіаційне укриття, яким зможуть користуватися не лише мешканці навколишніх будинків, а й сусідніх кварталів. Звісно, хочеться, щоб війна на той час завершилась, але ми виходимо з реалій сьогодення», – розповідає Марко Ткач.

Запланована на ділянці чотириповерхова будівля буде розташована в її глибині, на відстані понад 20 м від вул. Ярослава Мудрого.

«Така поверховість буде відповідати масштабу площі, а це важливо: коли ширина площі більша за висоту будинку, то будинок не тисне на простір. Це європейські принципи – відстань між будинками має бути більшою за їх висоту. Такий принцип ми хочемо реалізувати й тут», – розповідає архітектор Юрій Столяров.

Таким чином, на місці, де зараз машини, іржавий паркан та висока трава, буде громадський простір площею близько 2000 м2. Тобто для потреб мешканців буде відведено фактично половину ділянки.

«Тут будуть місця для прогулянок, відпочинку, дитячий майданчик, вуличні меблі. А на першому поверсі запланованої будівлі будуть заклади харчування, магазини. За приблизними підрахунками, в благоустрій території ми інвестуємо кілька мільйонів гривень. Це наші додаткові зобов’язання перед містом, що ми готові виконати», – говорить керівник девелоперської компанії PRAUD.

Частина площі князя Святослава зі сторони вул. Ярослава Мудрого

Мешканці кварталу давно чекали на створення такого простору, де можна зустрітися і поспілкуватися з сусідами, провести невеликі локальні заходи тощо. Проте бюджет міста - обмежений, особливо в час війни, коли першочерговою потребою є підтримка ЗСУ.

На частині площі князя Святослава, де планується забудова, розташований також культовий для району заклад «Кури-гриль», що працює тут вже 30 років.

Легендарний місцевий заклад "Кури-гриль"

«Цей заклад жартома називають місцевим народним домом. І ми домовились з власником, що він залишиться – переїде в приміщення в новій будівлі, яка тут запланована», – говорить Марко Ткач.

***

Проєкт оновлення площі князя Святослава – це приклад того, як бізнес і громада разом можуть змінювати місто. Там, де роками були хаос і занедбаність, може зʼявитися нова площа: сучасна, безпечна та відкрита для всіх.

Щоб оцінити рівень проєктів компанії PRAUD, що працює на львівському будівельному ринку з 2014 року, можна подивитися на житловий комплекс PRAUD Premium на вул. Марка Вовчка або багатофункційний комплекс PRAUD Select на вулиці Клепарівській. Загалом компанія має досвід у понад 70 тис. квадратних метрів житла, вже введеного в експлуатацію.