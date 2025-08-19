41-річний майор Даніель Кітонє став командиром бригади Нацгвардії «Хартія»

Новим командиром 13-ї бригади Національної гвардії «Хартія» став 41-річний майор Даніель Кітонє із позивним «Куба». Про це у вівторок, 19 серпня, повідомили на офіційній фейсбук-сторінці бригади.

До призначення Даніель Кітонє обіймав посаду командира одного з батальйонів бригади «Хартія».

«Усвідомлюю відповідальність, що покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу», – заявив Даніель Кітонє.

У Нацгвардії відбулась урочиста церемонія, під час якої новому комбригу передали бойовий прапор бригади.

Що відомо про нового комбрига «Хартії»

Даніель Кітонє народився 27 серпня 1983 року у Сімферополі, що у Криму. Здобув освіту у Національному аерокосмічному університеті «Харківський авіаційний інститут». Після початку повномасштабного вторгнення військовий долучився до 127-ї окремої бригади Територіальної оборони України. У складі бригади Кітонє брав участь у звільненні Харківщині, а також обороняв Бахмут на Донеччині. У вересні 2022 року обійняв посаду командира розвідувального взводу роти контрдиверсійної боротьби, а у серпні 2023 року став командиром розвідувальної роти.

Після формування 13-ї бригади НГУ «Хартія» у лютому 2024 року обійняв посаду заступника командира 2-го батальйону оперативного призначення (БОП) «Хартії», а вже у березні 2024 року став командиром 2-го батальйону «Хартії».

Нагадаємо, попереднього командира бригади «Хартії» Ігор Оболєнський з позивним «Корнет» у квітні 2025 року призначили на посаду командира 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія».