Анатолій Ковальський тричі обирався депутатом Ужгородської міської ради від різних партій

Радник ужгородського міського голови Анатолій Ковальський опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

Анатолій Ковальський задекларував 238,5 тис. грн зарплати у КП «Парк культури та відпочинку «Під замком», повернення позики 648 тис. грн від свого ж підприємства ТОВ «Хім-каскад» та 700 тис. грн – від бізнес-партнера своєї родини Миколи Адамовського. Також посадовець отримав 366 тис. грн доходу від продажу нерухомості. На банківських рахунках радник мера Ужгорода грошей не тримає, готівкою у нього 1,7 млн грн.

У власності Анатолія Ковальського нема нерухомості та автомобілів. Натомість його дружина Інна Ковальська задекларувала будинок, 2 квартири, 4 земельні ділянки, торгово-офісне та нежитлове приміщення, а також частки у кав’ярні та торговому павільйоні.

У 2023 році дружина радника ужгородського міського голови отримала 5,8 млн грн доходу від підприємницької діяльності та майже мільйон грн – від продажу нерухомості. Їздить Інна Ковальська на Porsche Cayenne, а готівкою тримає 11,265 млн грн.

Додамо, що у 2010-2020 роках Анатолій Ковальський тричі обирався депутатом Ужгородської міської ради від різних партій. За даними Youcontrol, він був власником двох приватних ЖРЕРів – №1 та №5 та керівником ужгородської міської громадської організації «За Тігіпка».

З 2019 року працював на посаді директора КП «Парк культури та відпочинку «Під замком». Звідти Анатолія Ковальського звільнили після вимагання його заступником хабаря за незаконне встановлення атракціонів у жовтні 2023 року. У 2024 році міський голова Ужгорода Богдан Андріїв призначив Анатолія Ковальського своїм радником.