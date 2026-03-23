У 2025 році сім'я керівника БЕБ також придбала автомобіль

Начальник територіального управління Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області Олег Борисенко подарував дружині квартиру в Києві вартістю 12,6 млн грн. Про це він зазначив у своїй декларації про доходи за 2025 рік. За даними документа, у сім’ї керівника БЕБ Буковини також з’явився вживаний автомобіль.

У декларації за 2025 рік Олег Борисенко вказав дев’ять об’єктів нерухомості. П’ять квартир у Києві належать йому або дружині Марині Борисенко. Ще одну квартиру та паркомісце у Чернівцях посадовець орендує. У 2025 році його дружина також отримала у власність земельну ділянку та садовий будинок площею 273 м2 в елітному селі під Києвом – Віті-Поштовій Фастівського району. Вартість будинку складає 6,5 млн грн, а землі – 453 тис. грн. Олег Борисенко зазначив і квартиру в столиці за 12,6 млн грн, яку подарував дружині у 2025 році.

Керівник БЕБ пояснив, що йдеться про квартиру, яку він отримав у спадок від батька ще у 2005 році, коли був студентом, повідомило «Суспільне.Чернівці».

У Марини Борисенко також є два автомобілі. Це Volkswagen Touareg 2012 року випуску за 615 тис. грн. У 2025 році вона придбала ще один Volkswagen Touareg 2020 року випуску вартістю 1,7 млн грн.

На посаді керівника Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області Олег Борисенко у 2025 році заробив понад 1,3 млн грн. Його дружина-підприємиця заробила понад 1,4 млн грн. Також вона отримала 1,1 млн грн зарплати від благодійного фонду «Київська школа економіки» та дохід у понад 1,1 млн грн від відчуження рухомого майна.

Олег Борисенко задекларував 69 тис. доларів, а його дружина – 78 тис. доларів та 5 тис. євро. Посадовець зберігає на банківських рахунках понад 106 тис. грн, його дружина – понад 112 тис. грн.

У червні 2025 року Олег Борисенко брав участь у конкурсі на посаду керівника Бюро економічної безпеки України. Тоді він свої статки пояснював тим, що у нього був заможний батько, який раніше працював на керівних посадах на цукровому підприємстві.

«За один рік він, як директор підприємства, переробляв від 100 до 180 тис. тонн цукрового буряка. Він мав бонуси – від 0,5% до 2% від виробленого продукту. На той час в країні існувала така форма розрахунку, як бартер. Він в рік отримував від 50 до 200 тис. доларів за цукор, який реалізовував на ринку. Звичайно, цей бартер ніде не відображений – ні в податковій звітності, ні будь-якій іншій. Це були такі роки, 90-ті, 2000-ні», – розповідав Олег Борисенко конкурсній комісії. За його словами, саме це дозволило його сім’ї придбати нерухомість.

За даними Бюро економічної безпеки, Олег Борисенко закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». З 2006 до 2016 року працював в органах прокуратури, державних і приватних структурах. У 2016–2022 роках проходив службу в Національному антикорупційному бюро України. З жовтня 2022 року очолив Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області.