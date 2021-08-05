Офіс генпрокурора вирішив розсекретити матеріали кримінальної справи про організації та проведення бойових дій у районі Іловайська у 2014 році. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Вона зазначила, що розслідування Іловайської трагедії триває у двох напрямках: організація вторгнення з боку РФ і вбивство українських військових; перевірка можливого недбалого ставлення до військової служби керівництва антитерористочної операції.

За словами Венедіктової, слідчі вже допитали понад 900 потерпілих і свідків, дослідили понад 1600 документів. Кримінальне провадження складається з 300 томів, із них 70 мають гриф про обмежений доступ.

Проте прокуратура вирішила розсекретити матеріали справи. Венедіктова каже, СБУ направила відповідні клопотання до Генштабу ЗСУ та інших органів.

«Наразі ми працюємо над удосконаленням офіційного вебсайту Офісу Генерального прокурора та маємо намір розмістити на ньому відповідний розділ, присвячений Іловайським подіям, де кожен зможе в будь-який час отримати інформацію про хід та результати слідства, а також ознайомитися із фотокопіями розсекречених матеріалів», – написала генпрокурорка.

Венедіктова нагадує, що у справі вже повідомили про підозру першому заступнику начальника Генштабу ЗС РФ та ексначальнику Головного управління Генштабу ЗС РФ, який наразі є заступником міністра оборони Росії.

Іловайський котел – бої за Іловайськ, які точилися з 10 серпня 2014 року до 2 вересня 2014 року між українськими військовими та українськими добровольчими батальйонами, з одного боку, та проросійськими бойовиками за підтримки російської армії з іншого. Бойові дії за місто закінчились поразкою української сторони. Українські бійці опинилися в оточенні.

Попри домовленість про коридор для відступу, вони були обстріляні з важкого озброєння. За підрахунками військової прокуратури України, 366 українських бійців були вбиті, 429 поранені, ще 300 потрапили в полон.