Частина електротранспорту не курсує через знеструмлення південної частини міста

Через ракетні атаки на енергетичні об’єкти Львова у місті є проблеми з електропостачанням. У понеділок електротранспорт не курсував взагалі, а у вівторок пообіді трамваї і тролейбуси потроху виходять на маршрути. За інформацією міськради, станом на 15:30 близько 40% електротранспорту відновили роботу.

«Повноцінно запрацювали п’ять трамвайних та два тролейбусні маршрути. Зараз курсують трамваї №1, 2, 3, 6 та 9. Також працює маршрут №4, однак він закорочений – трамваї курсують із залізничного вокзалу до пл. Соборної та у зворотному напрямі. Вдалось відновити роботу і тролейбусів №32 та №33», – повідомили у міськраді з посиланням на «Львівелектротранс».

Решта електротранспорту не працює через відсутність живлення в районі вулиць Стрийська-Наукова та на Сихові.

Після відбою тривоги 11 жовтня, з 13:00, міські автобуси курсують у посиленому режимі. На різних маршрутах додатково працює 23 транспортні одиниці.

Нагадаємо, 10 і 11 жовтня росіяни атакували на Львівщині об’єкти енергетичної інфраструктури. 10 жовтня в область випустили 15 крилатих ракет, 8 з них влучили в електропідстанції. Внаслідок ракетних ударів 11 жовтня пошкоджені чотири підстанції «Укренерго», дві з них знищені повністю. 30% Львова залишилась без електроенергії.